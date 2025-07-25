شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة فى قطاع الناشئين بالزمالك.. إعادة تشكيل الأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، تعديلات جديدة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين، ضمن خطة تطوير القطاع استعدادًا للموسم الجديد.

وشملت التعديلات تولي وجيه عبد العظيم القيادة الفنية لفريق مواليد 2005، ومحمد طه تدريب فريق 2007، ومحمد ثابت قيادة فريق 2008، بينما تولى توفيق عيد مسؤولية فريق 2009، ومحمد مصطفى تدريب فريق 2011.

ويضم الهيكل الإداري للقطاع كل من بدر حامد رئيسًا، وأحمد سمير نائبًا، وشكري حسن مديرًا إداريًا، وعبدالله محمد مديرًا لشؤون اللاعبين.

في سياق آخر، قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة أن الزمالك سيلتقى غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.