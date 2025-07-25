6 صور لزوجة محمد عواد على شاطيء البحر في المصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالهادي:

نشرت حنين خالد زوجة النجم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر صورًا جديدة لها خلالها تواجدها بأحد الشواطئ.

وظهرت زوجة محمد عواد في خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها صور لها وهي تقضي العطلة الصيفية بأحد الشواطئ دون الكشف عن مكانها.

ويتواجد محمد عواد في الوقت الحالي رفقة فريق الزمالك الذي يقيم معسكرًا بالعاصمة الإدارية استعداًا للموسم الجديد.

ومنذ انضمام عواد إلى الزمالك في موسم 2019، وتتواجد حنين في أي بطولة يتوج بها الفارس الأبيض، كما تدعم زوجها في مختلف المباريات التي يشارك بها.