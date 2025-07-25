شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عواد وتقسيمة فنية تشعل مران الزمالك بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صور من مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق لاختتام معسكره المغلق بمواجهة ودية أمام وادي دجلة، المقررة غداً الجمعة.

بدأ المران بعقد جلسة فنية بين المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا واللاعبين، حرص خلالها على شرح بعض التعليمات الفنية والخططية المتعلقة بخطة اللعب في ودية الغد،وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز، والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد المران أداء اللاعبين لتدريبات بدنية خفيفة، في ظل حرص الجهاز الفني على تخفيف الأحمال البدنية، لتفادي الإجهاد قبل اللقاء الودي، كما كثف فيريرا من الجرعة الفنية، حيث قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وركز على الجوانب الخططية، مع إيقاف اللعب أكثر من مرة لتصحيح بعض التفاصيل الفنية.

وشارك محمد عواد، حارس مرمى الفريق، في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن مران أمس بسبب شكوى من آلام في الظهر، حيث عاد للمشاركة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته الطبية،واختتم الفريق المران بتقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه من خطط وتكتيك.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض وديته الأخيرة أمام وادي دجلة مساء الجمعة، لتكون بمثابة ختام المرحلة الحالية من التحضيرات قبل العودة للقاهرة وبدء الاستعداد للمرحلة المقبلة من الإعداد للموسم الجديد.



