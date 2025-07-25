شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطيني خالد النبريصي يشارك فى مران الإسماعيلي بعد غياب طويل للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مشاركة المهاجم الفلسطيني خالد النبريصي في جانب من المران وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب.

وكان المهاجم الشاب قد غاب عن صفوف الفريق بسبب كسر مضاعف في الكوع خلال منافسات الموسم الماضي. وخضع النبريصي لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة تجهيزه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. ويخوض الفريق معسكرا بالإسكندرية استعدادا لخوض النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للإسماعيلى يتكون من أحمد العجوز "رئيس قطاع الكرة"، ميلود حمدي "مدير فني"، حمادي صغير "مدرب"، عبد الله الشحات "مدرب"، ويليام شميدت "مدرب أحمال"، سيد السويركي "مدرب حراس مرمي"، شادي العبودي "محلل أداء"، مجدي الباز "طبيب الفريق"، أحمد صالح "المدير الإداري"، أحمد سلمان "مدير إداري الشؤون الإدارية"، محمد سلمان "إداري"، أحمد غريب "إداري"، محمد سعيد "طبيب علاج طبيعي"، محمود النجدي "الجهاز الطبي"، عزت هشام "الجهاز الطبي"، محمد منصور "الجهاز الطبي".