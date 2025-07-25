شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. حامد حمدان يغيب عن ودية بتروجت أمام وى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حامد حمدان لاعب بتروجت الغياب عن صفوف فريقه فى ودية وي، فى ظل ارتباط اسمه وتمسكه بالانتقال إلى الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفاز فريق بتروجت على فريق وي بهدف دون رد، في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الخميس، في رابع مباريات الفريق الودية، والتي أُقيمت على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس المقبل.

وخاض بتروجت ثلاث مباريات ودية حتى الآن، خسر بتروجت في المباراة الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع حرس الحدود في المباراة الثالثة.

وينطلق دوري الموسم المقبل 2025–2026 في بداية شهر أغسطس المقبل. واحتل بتروجت المركز الثامن في الموسم الماضي برصيد 27 نقطة، ضمن مجموعة البطولة.

وتقام المباريات الودية المتبقية في المواعيد التالية:

بتروجت × الجونة يوم الإثنين 28 يوليو.

بتروجت × مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو.