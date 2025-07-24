الامارات | المنتخب يدشّن معسكر النمسا اليوم استعداداً لـ «ملحق المونديال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعتباراً من اليوم، معسكر إعداد خارجياً في النمسا، يستمر حتى السادس من أغسطس المقبل، وذلك ضمن تحضيراته لخوض مباراتيه أمام عمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل على التوالي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وكانت قرعة الملحق قد أوقعت «الأبيض» في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبَي عمان وقطر، حيث يستضيف استاد جاسم بن حمد في الدوحة مباريات هذه المجموعة، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من السعودية والعراق وإندونيسيا على أن تُقام مباريات هذه المجموعة في استاد الملك عبدالله في جدة.

ويُعد معسكر النمسا، الذي يُقام ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعداد المنتخب، فرصة جيدة للجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، للوقوف على إمكانات اللاعبين ومستوياتهم الفنية، لا سيما مع انضمام خمسة لاعبين جدد إلى المنتخب للمرة الأولى، بعدما تألقوا مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يشهد المعسكر تدريبات يومية مكثفة، بحسب البرنامج الفني.

ويمثل المعسكر تحدياً جديداً للمدرب كوزمين، إذ يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة منه، سواء على مستوى بناء منتخب قوي يتمتع بشخصية وهوية جديدة، أو من ناحية معالجة الأخطاء والسلبيات التي رافقت مسيرة المنتخب خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في تراجع النتائج، وإهدار فرصة التأهل المباشر إلى المونديال، بعدما حلّ في المركز الثالث ضمن مجموعته خلف منتخبي إيران وأوزبكستان. كما يُنتظر من كوزمين العمل خلال المرحلة المقبلة على الوصول إلى حالة من الاستقرار في التشكيل الأساسي للمنتخب، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت تغييرات متكررة في التشكيلة من مباراة لأخرى.

ومن المرتقب إقامة معسكر إعداد آخر خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الأخيرة من خطة التحضير للاستحقاق المنتظر.

ويولي اتحاد الكرة أهمية كبيرة لتجهيز المنتخب بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة، عبر توفير جميع المتطلبات الفنية والإدارية التي يحتاج إليها الجهاز الفني واللاعبون.

وكان الجهاز الفني قد أعلن عن قائمة موسعة تضم 29 لاعباً لمعسكر النمسا، هم: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إريك دي مينيزيس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، ماجد حسن، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا وكايو كانيدو.

وبحسب القائمة، فإن العناصر الجديدة التي استدعاها كوزمين، هي: نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وريتشارد أوكونور (الجزيرة)، وجاستون سواريز (شباب الأهلي)، وروبن فيليب (الوحدة)، وإريك دي مينيزيس (العين)، ويُتوقع أن يُشكّلوا إضافة نوعية لـ«الأبيض» في المرحلة المقبلة، إلا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للانسجام الكامل مع بقية زملائهم.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام سورية أن منتخب الإمارات سيخوض مباراة ودية أمام نظيره السوري في الإمارات، يوم الخامس من سبتمبر المقبل، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.