الامارات | سبيت خاطر: لا يوجد أعذار أمام «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحلل الرياضي سبيت خاطر، أن قرعة ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 جاءت صعبة بالنسبة للمنتخب الوطني، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يوجد أعذار أمام «الأبيض» قبل مواجهتيه أمام كل من عمان وقطر في 11 و14 أكتوبر المقبل.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن القرعة صعبة لأن فيها خصوصية أن المباراتين «ديربي» أمام عمان وقطر، موضحاً: «هذه المباريات لا ترتبط بأفضلية منتخب على آخر، وتعتمد بشكل كبير على التجهيزات وجاهزية اللاعبين في يوم المباراة، والتفاصيل الصغيرة هي التي ستحدد النتيجة».

وأضاف: «الشيء الذي يخدم المدرب أن هناك وقتاً كافياً للاستعداد ودراسة المنافسين بشكل جيد، ووفقاً لما قدمه أولاريو كوزمين مع الأندية في الفترة الماضية من أداء وإنجازات، يجعله قادراً على تحقيق شيء جيد مع المنتخب».

أمّا بالنسبة إلى رأيه في الوجوه الجديدة التي انضمت إلى قائمة المنتخب، قال: «المدرب اختار قائمة المنتخب وفقاً للقناعات واحتياجات الفريق، وبالنسبة إلى الوجوه الجديدة هي مهمة ومؤثرة وتشكل إضافة جيدة للمنتخب، ولكن الأهم هو كيفية توظيف هؤلاء اللاعبين، حيث على سبيل المثال نيكولاس خيمينيز يميل بشكل أكبر للعب في الهجوم، وهنا الوضع في يد كوزمين في التعامل مع اللاعبين والاستفادة منهم».

ورداً على سؤال حول تأثير إقامة البطولة في قطر، وحصول صاحب الأرض على ستة أيام راحة بين مباراتيه، بينما سيلعب المنتخب الوطني المباراتين على مدار ثلاثة أيام فقط، قال: «يجب التعامل مع الوضع الحالي، وعدم البحث عن أعذار مبكرة قد تؤثر سلباً في الجهاز الفني واللاعبين، إذ إن الفريق أمامه شهران يجب أن يستعد خلالهما بأفضل طريقة ممكنة، ولا يمكن أن يتم الحديث بشكل كبير عن هذه النقاط حتى لا يصاب اللاعبون بالإحباط».

ورفض لاعب المنتخب الوطني والعين والجزيرة السابق تأجيل مباريات الموسم المحلي لتجهيز «الأبيض» للمباراتين، وقال: «لا يجب أن يحدث أي تأجيل لمباريات الموسم الجديد، خصوصاً أن مباريات المسابقات المحلية مهمة جداً في تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة للمباراتين المصيريتين، ولا شك أن استمرارية اللاعبين بشكل منتظم ستجعلهم يصلون إلى درجة جاهزية جيدة مع المنتخب، كما أتمنى أن يخوض الفريق مباريات ودية تساعده على الانسجام مع خطة وطريقة لعب المدرب».

في المقابل، تحدث سبيت خاطر عن أهمية التركيز على استعدادات اللاعبين، وأن يفرض المدرب شخصية الفريق على منافسيه، وقال: «لا يجب أن يكون تركيزنا على مميزات منتخبي قطر وعمان، وأرى أن الأفضل هو التركيز على تجهيزاتنا وإمكاناتنا، وأن نجعل المنافس هو من يركز على مميزاتنا، حيث إن (الأبيض) يمتلك المقومات كافة لتقديم مستوى جيد، وتحقيق الفوز، خصوصاً أن المباراتين أمام منافسين معروفين، وطريقة لعبهما متشابهة لطريقة لعب المنتخب»، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حظوظ المنتخب كبيرة، مبيناً أن «الأبيض» يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويقود الفريق جهاز فني يمتلك خبرات عديدة، تساعد الفريق على تحقيق طموحات وآمال جمهور كرة الإمارات في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ المنتخب.