شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضع الرتوش النهائية لحسم صفقة محمد عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد الغنى، مدافع فريق البنك الأهلى، من الانضمام إلى غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب عقد جلسة مع مسئولى النادى والاتفاق على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن نادي المحلة يضع حالياً الرتوش النهائية على الصفقة تمهيداً للإعلان الرسمي، وأصبح محمد عبد الغني لاعباً حراً بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، دون أن يتم تجديده.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

ومن جانب آخر، يترقب مسئولو نادى غزل المحلة الحصول على نسبة 20% من عائد بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى الأهلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي ، وينص عقد بيع مصطفى العش من المحلة إلى زد على حصول الاول على نسبة إعادة بيع مقدرة بـ20% من قيمة الصفقة.