شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة: لم نتلق أى اتصالات من الزمالك لضم شادى ماهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف حازم خيرت، مدير التعاقدات بنادي وادي دجلة، حقيقة وجود أى مفاوضات حالية من جانب نادي الزمالك لضم شادي ماهر، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

وقال خيرت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إدارة الزمالك لم تتواصل معهم من الأساس بشأن التعاقد مع اللاعب، مشددًا على أن ناديه لم يتلقق أى عرض رسمي من القلعة البيضاء حتى الآن.

وأكد حازم خيرت أن إدارة النادي لا تمانع مناقشة أى عرض رسمي يصل من أى نادٍ، سواء كان الزمالك أو غيره، ولكن بشرط أن يكون العرض مناسبًا من الناحية الفنية والمالية، ويخدم مصلحة النادي واللاعب معًا.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت اسم شادي ماهر بالانضمام لنادي الزمالك خلال الميركاتو الحالي، في ظل سعى الأخير لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن تصريحات وادى دجلة قطعت الطريق على هذه الشائعات مؤقتًا.