شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لحسم الصفقات الصيفية بسبب القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي المصري الزمن، لإنهاء ملف الصفقات الصيفية، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه في السادس من أغسطس المقبل، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

كما يعمل مسئولو المصري لحسم ملف التدعيمات تمهيدا لقيد اللاعبين الجدد بالقائمة الأفريقية للفريق في أغسطس المقبل، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين هما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ويبحث مجلس المصري تعيين رئيساً جديداً للجنة التخطيط بالنادي، وذلك بعد وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق، والذي ودع عالمنا الأربعاء قبل الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري، قد قرر في وقت سابق تعيين ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بحضور كامل أبو علي، رجب عبد القادر، الحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي، محمد موسى عضو مجلس إدارة المصرى والمشرف على الفريق الأول، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة، واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.



أزمة محمود جاد

أدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي، إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.