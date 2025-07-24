شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه غزل المحلة وبروكسي وديا بعد معسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة أن الزمالك سيلتقى غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.