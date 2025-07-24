شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي: اللعب للأهلي يتطلب شخصية قوية وكثرة النجوم ظاهرة إيجابية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال أشرف بن شرقي لاعب الأهلي إن معسكر الفريق المُقام حالياً في تونس نموذجي ويسير بشكل جيد للغاية من خلال تحقيق الأهداف المرجوة منه استعداداً للموسم الجديد، موضحاً في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وواصل أشرف بن شرقي أن اللعب لفريق كبير يتطلب شخصية قوية، وهو يمتلك الرغبة في تحقيق أهدافه مع المارد الأحمر، مُشيراً إلى أن جميع لاعبي الفريق لديهم إصرار من أجل التتويج بجميع البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد أن الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية في المعسكر الذي تستضيفه مدينة طبرقة، وأن هناك أجواءً إيجابية للغاية تساعد الجميع على تحقيق الأهداف التي يعمل الجهاز الفني عليها، وهناك تقدم مستمر في تنفيذ برنامج التدريبات، والجميع يعمل على هدف واحد وهو الوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأوضح: "الهدف من المعسكر هو خلق دوافع جديدة والتدريب بقوة؛ لأننا لا بد أن ندخل الموسم الجديد بشكل قوي ونعلم أنه لا بد من الفوز بكل البطولات وبالتأكيد كل لاعب يعرف ما ينتظره، ويستعد له بقوة، على الصعيد الشخصي فترة الإعداد مهمة لأنني انضممت للأهلي في شهر يناير، ولم أكن جاهزًا بالشكل المناسب، وبالتأكيد الموسم الجديد سوف أبذل قصارى جهدي للوصول إلى المستوى الأفضل".

وعن التطور البدني الذي ظهر به قال: "لا بد للاعب أن يكون حريصًا على التدريب بقوة، وأن يحافظ على مستواه، حتى يكون قادرًا ومؤهلًا للحسابات المختلفة في جميع المباريات.. وأسعى الوصول لأقصى ما لدي، ومع التدريبات والمباريات سوف أصل للأفضل".

وأشار إلى أن الموسم القادم يشهد تحديات كبيرة، والجميع لديهم هدف واحد وهو المنافسة على كل البطولات، والأهلي معروف بأنه يستهدف كل الألقاب، وهو ما يمنح الجميع دوافع وحوافز كبيرة، وأن هناك مباريات عديدة ومواجهات قوية تتطلب جاهزية الجميع للفوز بكل الألقاب خلال الفترة القادمة، خاصة أن المنافسة سوف تكون صعبة وقوية، وأن الأهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الأسماء والخبرات تجعلهم مؤهلين للمنافسة بقوة.

وأكمل: "أتمنى الفوز مع الأهلي بكل البطولات، وبالتأكيد أتطلع للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.. كل موسم به صعوبات عديدة ولا يوجد أمور سهلة في كرة القدم، وهناك عقبات عديدة في كل المباريات مهما كان المنافس.. واللعب في الأهلي ليس سهلًا ويتطلب شخصية قوية وقادرة على تحمل الضغوط نظرًا للملايين التي تشجع الفريق، وتتمنى من اللاعبين الفوز بالبطولات، ومنظومة الأهلي توفر كل عوامل النجاح وهو ما يدفع الجميع للبحث عن إسعاد الجماهير.. من يمثل الأهلي لا بد أن يكون قادرًا على مواجهة كل الضغوط والصعاب خلال المباريات وخارجها".

وأضاف: "سعيد بتواجدي في الأهلي، ولا يوجد ما يصف شعوري بذلك عند اللعب أمام جماهيره التي تدفعني كل يوم لأترقب المشاركة في المباريات.. عندما انضممت للأهلي وجدت استقبالًا رائعًا من اللاعبين والإدارة والجماهير وهو ما يمنحني دوافع لإسعاد الجماهير بشكل عام".

وأكد أن وجود أسماء مميزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية، ويساعد الجهاز الفني خاصة أن الموسم القادم سوف يكون حافلًا بالعديد من المواجهات القوية بمختلف البطولات، ووجود لاعبين أصحاب خبرات يرفع من درجة التنافس حتى خلال التدريبات، وأي لاعب يشارك يحظى بدعم من الجميع، والحديث الذي يسمعه منذ اليوم الأول استمرار انتصارات الفريق هو الأهم والجهاز الفني صاحب الرؤية الأبرز، مشددًا على أن الجميع يعرف قيمة الأهلي وأي لاعب ينضم إليه يعرف جيدًا أنه طريق الفوز بالبطولات.

وقال: "أحاول تقديم كل ما يمكنني لكي أساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات.. بدايتي مع الأهلي كانت رائعة بعد أن سجلت في أول لقاء خلال مباراة قمة، وكانت مهمة لأثبت للجميع أنني أرغب في تحقيق ما أسعى إليه مع الأهلي، والحمد لله سجلت هدفًا وكنت أتمنى الفوز خلال هذه المواجهة، والحمد لله كنت موفقًا في صناعة هدف رائع لمحمد بن رمضان، وهو أمر يحدث من خلال التمركز والرؤية والتفاهم بين عناصر الفريق".

وانتقل بن شرقي للحديث عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان يتطلع للذهاب إلى أبعد ما يمكن، واللاعبون شعروا بالحزن بعد البطولة، على الرغم من الأداء المميز أمام بورتو ولم يكن هناك فارق مع أحد أفضل أندية أوربا، وجماهير الأهلي كانت رائعة للغاية وأبهرت الجميع، ونتفهم شعورهم بالحزن، خاصة أن الأهلي استفاد من هذه المشاركة، ويتطلع للعودة من جديد.

وأضاف: "جمهور الأهلي فاجأني في أمريكا بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت حاضرة بقوة في المباريات، رغم بعد المسافة وكأننا نلعب في مصر، والحمد لله أن بصمة الأهلي تتواجد في أي مكان وهو ما حدث بالفعل، وهذه حقيقة ثابتة خاصة أن الجميع يتحدثون عن النادي بصورة إيجابية بشكل دائم.. كلاعبين نتحدث عن أننا لا بد وأن نقدم كل ما لدينا للفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكي نعود إلى المونديال من جديد وتقديم صورة رائعة عن النادي".

واختتم بن شرقي حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي لمساندتهم للفريق في كل وقت وتواجدهم القوي خلف الفريق في كل مكان، والجميع يشعر بالفخر لدعمهم وحضورهم في كل المناسبات.