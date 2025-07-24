شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم محمود البدرى لاعب الإسماعيلى السابق لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي حرس الحدود مع محمود البدري لاعب فريق القناة والإسماعيلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الساحلى الموسم المقبل.

ووقع محمود البدري على عقود انتقاله إلى نادي حرس الحدود صباح اليوم بعقد يمتد لموسمين في حضور أحمد زهران المدرب العام للفريق، وعمرو خليل مدير الكرة بالنادي، ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ويشغل مركز لاعب الظهير الأيسر.

وبدأ فريق حرس الحدود، بقيادة عبد الحميد بسيوني، معسكره المغلق، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

‎وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود، استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

‎وكان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.