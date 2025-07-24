شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات مستمرة بنفس المركز.. دويتو الدورى المصرى فى انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية ظاهرة غريبة بانتقال لاعبين من نفس النادى إلى نادٍ آخر في نفس الخطوط سواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم وحتى الأظهرة، استعدادا للموسم الجديد.

ويُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

وقام أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية بضم لاعبين من فريق آخر لتدعيم خط معين في فريقه سواء دفاعيا أو وسطا أو هجوميا، وهى الظاهرة اللافتة في هذا الميركاتو.

ونستعرض أبرز هذه الثنائيات المستمرة في الانتقالات الصيفية.. عمرو ناصر وأحمد شريف

أول هذه الثنائيات هي انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف مهاجمى فريق فاركو إلى الزمالك لتدعيم خط هجوم الأبيض في الموسم الجديد، ليتنافسا مع ناصر منسى وسيف الجزيرى حال بقائه على التشكيل الأساسى.

وشارك عمرو ناصر وأحمد شريف سويا في مباريات فاركو الموسم الماضى وقدما تفاهما كبيرا ليخطفا أنظار الزمالك الذى نجح في ضم الثنائى لتعزيز قدراته الهجومية في الموسم الجديد.

أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى

ثانى الثنائيات هي انتقال أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى من دفاع سيراميكا إلى دفاع النادى الأهلى، ليدعم المارد الأحمر دفاعه الذى يعانى من نقص بعد رحيل رامى ربيعة للعين الإماراتى ورحيل كريم الدبيس وعلى معلول.

وشكل الثنائى بيكهام ومحمد شكرى قوة كبيرة في دفاع سيراميكا ليقوم الأهلى باستعادتهما مرة أخرى لتدعيم الدفاع، خاصة أن الثنائى من ناشئى الأهلى وانتقلا إلى سيراميكا.

عمرو السولية وكريم نيدفيد

ثنائية أخرى من وسط الأهلى إلى وسط سيراميكا بعد انتقال الثنائى عمرو السولية وكريم نيدفيد بشكل نهائي إلى سيراميكا، فالأول انتهى تعاقده مع الأهلى، أما الثانى فتم توجيه الشكر له بعد اتفاق مع سيراميكا.

ويعد عمرو السولية وكريم نيدفيد قوة كبيرة في وسط الملعب حصل عليها سيراميكا لتعويض رحيل أحمد القندوسى للدورى السويسرى ومحمد رضا بوبو الذى عاد إلى بيراميدز.

خالد عبد الفتاح والدبيس

رابع ثنائية قام بها سيراميكا أيضا بعدما نجح في ضم ظهيرى الأهلى خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس، لتدعيم خط دفاعه بعد رحيل عبد الرحمن بودى ومحمد شكرى خلال الانتقالات الحالية.

ويعد كريم الدبيس من اللاعبين الشباب المميزين القادرين على تقديم مستويات كبيرة مع سيراميكا، فيما سيبحث خالد عبد الفتاح في العودة مجددا للمشاركة بشكل مستمر بعدما ظل حبيسا لدكة بدلاء الأهلى الفترات السابقة.

كناريا ومحمد تونى

آخر الثنائيات هي انتقال محمد متولى كناريا ومحمد تونى من وسط سيراميكا إلى الاتحاد السكندرى الذى نجح في ضم هذا الثنائى في صفقة انتقال محمد مغربى مدافع الفريق إلى سيراميكا.

وحصل الاتحاد السكندرى على هذا الثنائى بطلب من أحمد سامى المدير الفني الذى يعرف الثنائى بشكل قوى وقام بتدريبهما سابقا في سموحة وسيراميكا.