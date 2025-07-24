بطولة إنكلترا: أرسنال يتعاقد مع موسكيرا مدافع فالنسيا

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد أرسنال، وصيف الدوري الانكليزي لكرة القدم في الموسم المنصرم، الخميس مع الإسباني كريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا، ما رفع القيمة الاجمالية للتعاقدات الصيفية لنادي شمال لندن إلى 189 مليون دولار.

وانضم الإسباني الدولي الفارع الطول لمنتخب ما دون 21 عاما إلى صفوف أرسنال مقابل حوالي 13 مليون جنيه استرليني، مع مكافآت تتعلق بالأداء، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن العقد يمتد لخمس سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبات ابن الـ 21 عاما خامس صفقة يجريها أرسنال في الأسابيع الأخيرة، حيث سيلعب دورا محوريا في قلب الدفاع إلى جانب الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال.

وسيتواجد موسكيرا الذي لعب مع فالنسيا 41 مباراة في الموسم المنصرم، مع أرسنال للمشاركة في الجولة التي سيخوضها في سنغافورة وهونغ كونغ تحضيرا للموسم المقبل.

قال موسكيرا لموقع أرسنال الرسمي "يعني لي ذلك الكثير. كان هناك الكثير من الجهد والعمل الدؤوب خلف كل هذا".

وأضاف "سنحت الفرصة ولم يكن بامكاني التخلي عنها. انضم إلى فريق تاريخي وكبير. عندما تصل إلى هنا مع عائلتك، تشعر بعظمة المكان".

في المقابل، أثنى مواطن موسكيرا، مدرب أرسنال ميكل أرتيتا على لاعبه الجديد واصفا إياه بـ "لاعب ذكي مع سرعة جيدة، بامكانه اللعب في المحور وعلى الجانبين".

والتحق موسكيرا بالوافدين الجدد كل من مواطنيه لاعب الوسط الإسباني مارتن سوبيمندي والحارس كيبا أريسابالاغا والدنماركي كريستيان نورغارد ونوني مادويكي.