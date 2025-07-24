طواف فرنسا: المرحلة الثامنة عشرة للأسترالي أوكونور وبوغاتشار يعزز صدارته

الرياص - اسماء السيد - باريس : فاز الدراج الأسترالي بن أوكونور بالمرحلة الثامنة عشرة من النسخة الـ112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية والتي امتدت لمسافة 171.5 كلم في جبال الألب بين فيف وكورشوفيل في كول دو لا لوز، فيما بقي القميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام من نصيب حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار.

وعن 29 عاما، قطع أوكونور خط نهاية إحدى مراحل الطواف الأشهر في العالم في المركز الأول للمرة الثانية في مسيرته، بعد أولى عام 2021، بعدما غرد وحيدا في الكيلومترات الـ15 الأخيرة.

وقال الأسترالي تحت البَرَد الذي تساقط على القمة بعد يوم مشمس في غالبه، إن "طواف فرنسا سباق صعب جدا. إنه أعظم سباق في العالم، لكنه أيضا الأكثر قسوة. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بفوزي بالمرحلة الملكة (كما يُطلق عليها). كنت أنتظر ذلك منذ أعوام عدة".

وتقدم الدراج الأسترالي في نهاية المرحلة بفارق دقيقة و45 ثانية عن متصدر الترتيب العام بوغاتشار الذي كسب 11 ثانية في صراعه على اللقب مع ملاحقه الدنماركي يوناس فينغيغارد الذي جاء ثالثا.

وبدا فينغيغارد في طريقه للتفوق على دراج فريق الإمارات، لكن السلوفيني عاد بقوة وتمكن من التقدم عليه قبل 400 م من الوصول إلى خط نهاية المرحلة الجبلية.

وبذلك وقبل ثلاث مراحل على النهاية، عزز بوغاتشار حظوظه بإحراز اللقب للمرة الرابعة، بعد أعوام 2020 و2021 و2024، ومعادلة البريطاني كريس فروم الذي يحتل المركز الرابع على لائحة أكثر الفائزين بلقب الطواف الفرنسي، بفارق لقب خلف كل من الفرنسيين جان أنكتيل وبرنار هينو والبلجيكي إدي ميركس والإسباني ميغيل إندوراين.

ومن جهته، بقي الألماني فلوريان ليبوفيتس ثالثا في الترتيب العام لكن الفارق الذي يفصله عن ملاحقه البريطاني أوسكار أونلي تقلص إلى 22 ثانية بعدما حل الخميس في المركز الحادي عشر بفارق 3 دقائق و37 ثانية عن الفائز، فيما جاء منافسه في المركز الرابع بفارق دقيقة و58 ثانية عن أوكونور.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة عشرة:

1 الأسترالي بن أوكونور 5:03.47 ساعة

2 السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1.45 دقيقة

3 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1.54 د

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 1.58 د

5 الكولومبي إينر روبيو رييس بفارق 2.00 د

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 66.55.42 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 4.26 دقائق

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 11.01 د

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 11.23 د