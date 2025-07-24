شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الشحات وبيكهام من المشاركة مع الأهلي في ودية البنزرتي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله جاهزية ثنائي الفريق حسين الشحات وأحمد رمضان بيكهام للمباراة الودية التي سيخوضها الفريق غداً، الجمعة، أمام البنزرتي التونسي في معسكر تونس، مؤكداً تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً في المعسكر.

وعاني الشحات من آلام في السمانة، فيما عانى بيكهام من كدة في القدم تعرض لها في القدم خلال ودية الملعب التونسي التي أقيمت مساء الأثنين الماضي وإنتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

من ناحية أخرى ، أنهى مسئولو النادي الأهلي بشكل رسمي إجراءات إعارة أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للشباب إلى نادي زد لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأسود في الموسم الجديد.

ووقع كباكا عقود الإعارة إلى زد، بعد الحصول على موافقة الأهلي، والاتفاق على كل تفاصيل الإعارة التي تستمر لمدة موسم، بعدها يعود إلى النادي الأهلي في الموسم بعد القادم 2026 / 2027.