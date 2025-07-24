شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي ينضم لمعسكر البنك الأهلي بالإسكندرية بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انضم مصطفى شلبي، لاعب الزمالك السابق، رسميًا إلى معسكر فريق البنك الأهلي المقام حاليًا في الإسكندرية، وذلك بعد إنهاء علاقته بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعب وصل بالفعل إلى مقر المعسكر تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، ليبدأ رحلة جديدة مع فريقه الجديد في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن انضمام مصطفى شلبي لمعسكر البنك الأهلي جاء في توقيت مهم، من أجل الرد على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن رفض اللاعب الانضمام إلى المعسكر، بدعوى وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى نادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن اللاعب أغلق تمامًا ملف القلعة البيضاء، مفضلًا التركيز في المرحلة المقبلة مع ناديه الجديد، خاصة مع رغبته في إثبات نفسه وتقديم مستويات قوية خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وكان شلبي قد أنهى ارتباطه بالزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اتفاق نهائي بين الطرفين، ليصبح حرًا في التوقيع لأي نادٍ، قبل أن ينجح البنك الأهلي في الحصول على توقيعه لتعزيز خط هجوم الفريق.

وتسعى إدارة البنك الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، فى ظل الطموحات الكبيرة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري.