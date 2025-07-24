شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 – 7 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يتراجع عن ضم مصطفى محمد وأسامة فيصل وكوكا.

الأهلي يتراجع عن ضم مصطفى محمد وأسامة فيصل وكوكا.. اعرف السبب

أغلق مسئولو الأهلي باب التعاقد مع ثلاثة مهاجمين تم ترشيحهم مؤخراً للإنضمام للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وهم ، مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وأحمد حسن كوكا الذي إنتهى عقده مؤخراً مع نادي هانوفر الفرنسي.

جراحة ناجحة لـ حسين لبيب ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين

أجرى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة، وتكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله.

إمام عاشور: التغيير الإيجابي يأتي عندما نُرتّب الأولويات ونتخذ القرارات الصعبة

نشر أمام عاشور لاعب الأهلي رسالة غامضة عبر حسابه على انستجرام قال فيها :"التغيير الإيجابي يأتي عندما نكون جاهزين لترتيب الأولويات وإتخاذ القرارات الصعبة".

أوسكار رويز يشارك في معسكر حكام var بعد وصوله إلى القاهرة بساعات

فور وصوله إلى القاهرة بساعات، شارك أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم فى فاعليات معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو.

مران الزمالك.. مشاركة عواد.. جلسة فيريرا مع اللاعبين وتخفيف الحمل البدني

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعداداً للموسم الجديد، وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح محمد عواد، راحة من تدريب الأمس، بعدما اشتكى الحارس من آلام في الظهر.

رسميا.. الأهلي يعير كباكا إلى زد لمدة موسم واحد

أنهى مسئولو النادي الأهلي بشكل رسمي إجراءات إعارة أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للشباب إلى نادي زد لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأسود في الموسم الجديد.

تعرف على تشخيص إصابة صلاح مصدق و بنتايج في معسكر الزمالك

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف، ويخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.