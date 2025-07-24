شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم ودية مودرن سبورت وزد بإستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق مودرن سبورت سلبياً مع نظيره زد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخمس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وأقيمت المباراة على ستاد المكس بالإسكندرية، وشهدت المباراة جديه كبيرة بين لاعبى الفريقين وإهدار العديد من الفرص المُحققة.

ومن ناحية أخرى، يطير مجدى عبدالعاطي المدير الفنى لفريق مودرن سبورت إلى المانيا مساء اليوم لحضور المؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم.

وتلقى مجدي عبدالعاطي دعوة من الاتحاد الالماني لكرة القدم لحضور المؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم وهذه الورشة وسيتواجد بها العديد من نجوم العالم، وعلى رأس المحاضرين يويليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورغن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا وكوستا رونجايتش المدير الفني لفريق أودينيزي الإيطالى وروجر شميت المدير الفنى لفريق بنفيكا البرتغالى، وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين فى جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصرى فى نسختها الحالية.