شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعاقد مع المهاجم المغربى يوسف أوبابا لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

نجح نادي إنبي في التعاقد مع المغربي يوسف أوبابا، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وجاء التعاقد مع أوبابا في إطار خطة إدارة النادي، والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة الفنية، خاصة في ظل الاستعدادات القوية للموسم الجديد ورغبة النادي في الظهور بشكل أفضل بعد أداء متباين في الموسم الماضي.

ويُجيد يوسف أوبابا اللعب في مركز قلب الهجوم، ويتميز بالسرعة والقوة البدنية، إضافة إلى قدراته التهديفية داخل منطقة الجزاء، ومن المنتظر أن يمثل إضافة قوية لهجوم الفريق البترولي، في ظل النقص الذي عانى منه الخط الأمامي، خصوصًا بعد رحيل المهاجم أحمد أمين "أوفا" إلى نادي البنك الأهلي مؤخرًا.

وكان أوبابا قد خضع لفترة تقييم فني من قبل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم الاستقرار على ضمه رسميًا، بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد، واقتناع الجهاز الفني بإمكانياته الفنية والبدنية.