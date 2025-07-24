شكرا لقرائتكم خبر عن هات وخد.. الصفقات التعاونية شعار الأندية فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعاونا كبيرا من بعض الأندية مع بعضها فى تبادل اللاعبين، لسد احتياجاتها قبل انطلاق الموسم الجديد الذى يبدأ ببطولة الدورى يوم 8 أغسطس المقبل.

واتسمت هذه الفترة بالتعاون الكبير من بعض الأندية، حيث تبادل أكثر من نادٍ اللاعبين خلال هذه المرحلة، مما جعل الميركاتو قويا بين الفرق، حيث سد العديد من الأندية الفراغ فى قائمتهم قبل الموسم الجديد.

ويُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

ونستعرض أبرز الصفقات التعاونية بين الأندية.. الأهلى وسيراميكا

أبرم النادى الأهلى تعاونا مع سيراميكا فى الصفقات بالانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الأهلى الثنائى أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى من سيراميكا، فى مقابل تعاقد سيراميكا مع كل من كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

وأصبحت علاقة الأهلى وسيراميكا قوية جدا بفضل الصفقات التبادلية بينهما، ويأمل حاليا سيراميكا فى التعاقد مع رضا سليم جناح الأهلى الذى خرج من حسابات ريبيرو للإصابة واكتمال عدد الأجانب.

الزمالك والبنك الأهلى

على نفس الطريقة، أجرى نادى الزمالك تعاون مميز مع البنك الأهلى، بعدما تعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلى، بينما حصل البنك الأهلى على الثنائى سيد نيمار ومصطفى شلبى لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وتمت الصفقات منفصلة عن بعضها، لكن هذا لا يغير شيئا فى التعاون المثمر الذى أجراه الناديان للاستفادة القصوى من اللاعبين وسج النواقص فى قائمة كل منهما.

الاتحاد السكندرى وسيراميكا

وتعاون أيضا الاتحاد السكندرى مع سيراميكا خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد الاتحاد السكندرى مع رباعى سيراميكا محمد متولی "كناريا" لاعب خط الوسط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد تونى لاعب خط الوسط لمدة موسم رياضى ومحمود عجيب ونور علاء، بينما ضم سيراميكا محمد مغربى لتدعيم خط دفاعه لمدة 3 سنوات، كما واصل زعيم الثغر تدعيم صفوفه بالتعاقد مع عبد الرحمن بودى ظهير أيسر سيراميكا.

الأهلى وزد

ونجح الأهلى وزد في مواصلة التعاون بينهما بعدما ضم المارد الأحمر المدافع مصطفى العش بشكل نهائي بعد استعارته خلال الموسم الماضى بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد، فيما حصل فريق زد على خدمات عبد الله بستانجى مدافع الأهلى الشاب بالإضافة إلى مفاوضات كبيرة لضم المغربى رضا سليم الذى خرج من حسابات الأهلى لاكتمال قائمة الأجانب بجانب أنتقال أحمد خالد كباكا من الأهلي إلى زد على سبيل الإعارة.