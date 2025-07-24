الامارات | عن 71 عاماً.. وفاة نجم المصارعة الأميركية هالك هوجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أيقونة المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE)، ونجم التلفزيون هالك هوغان، اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما.

وأفادت مجلة "يو إس ويكلي" بأن أحد أشهر المصارعين المحترفين أصيب بسكتة قلبية، وأن عائلته طلبت مسعفين إلى منزل هوجان في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا.

ويأتي هذا الخبر المحزن لجماهير المصارع الراحل بعد أسابيع قليلة من اضطرار زوجته، سكاي، إلى نفي شائعات دخوله في غيبوبة بعد تزايد المخاوف على صحته.

وكتبت شركة "دبليو دبليو إي" على منصة إكس: "كان هوغان أحد أشهر الشخصيات، وساهم في وصول (دبليو دبليو إي) إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي. تتقدم الشركة بخالص تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".