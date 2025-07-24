شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على بورفؤاد 1-0 فى أولى وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

فاز إنبي على فريق بورفؤاد، بهدف دون رد في أولى ودياته، ضمن معسكره المغلق المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريق البترولي لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني لإنبي بقيادة حمزة الجمل بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في المباراة، خاصة الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني ومدى انسجامهم مع عناصر الفريق.

ونجح إنبي في التعاقد مع خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقود تمتد لخمسة مواسم، وهم: سيد سعيد من العبور، الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي من النجوم، مهندي بكري من مصر المقاصة، وأحمد كفتة من كهرباء الإسماعيلية.

في سياق متصل، يركز حمزة الجمل خلال المعسكر الحالي على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بجانب تطبيق بعض الجوانب التكتيكية التي يرغب في تثبيتها داخل الفريق، استعداداً للمباريات الرسمية، كما يهدف المدير الفني إلى خلق حالة من التجانس بين العناصر القديمة والوافدين الجدد، لضمان بداية قوية في الموسم المرتقب.

ويولي إنبي اهتماماً كبيراً بفترة الإعداد الحالية، في ظل الرغبة في تقديم موسم مميز، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الكبار، خاصة بعد التحديات التي واجهها الموسم الماضي.

يُذكر أن الفريق خاض عدة تدريبات قوية خلال الأيام الماضية على ملاعب الإسماعيلية، وسط حالة من التركيز والانضباط من جميع اللاعبين، في ظل الأجواء التنافسية التي يفرضها الجهاز الفني من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق أكثر من مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الإعداد الموضوعة قبل العودة للقاهرة والدخول في المرحلة النهائية من التحضيرات.