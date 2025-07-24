شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تجديد عقد الحارس أحمد مسعود لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة تجديد عقد أحمد مسعود حارس مرمى الفريق لمدة موسم قبل إنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للحارس وجاء التعليق عليها كالتالى" عقد جديد..فصول جديدة أحمد مسعود مستمر في حماية مرمى الجونة".

ويعد أحمد مسعود من أفضل الحراس فى الدورى المصرى ، ولعب صاحب الـ34 عام للعديد من الأندية أبرزها المصرى البورسعيدى.

وكان مسئولى نادى الجونة قد استقروا على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.