منتخب السلة يفوز على الأردن فى بطولة بيروت الدولية الودية

فاز المنتخب المصري الأول لكرة السلة رجال، على منتخب الأردن، في ثالث مبارياته ببطولة بيروت الدولية الودية، والمقامة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، استعدادًا لمنافسات الأفروباسكت.

انتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 70/60، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 38/31.

وكان منتخب مصر لكرة السلة استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب إيران بنتيجة 60/59، ثم فاز على سوريا بنتيجة 77/66 في ثاني المباريات.

وتضم قائمة مصر في البطولة كل من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبدالناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر.

يرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، إلى كوت ديفوار من أجل خوض بطولة الأفروباسكت، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار وأنجولا ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، يوم 26 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلتقي منتخب أنجولا.