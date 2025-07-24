جراحة في ظهر الألماني تير شتيغن قد تبعده ثلاثة أشهر عن برشلونة

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سيخضع الحارس الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيغن لجراحة في ظهره لعلاج مشكلة بعيدة الأمد، ما سيبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، بحسب ما أعلن لاعب برشلونة الإسباني الخميس.

وكان بطل إسبانيا تعاقد مع حارس إسبانيول جوان غارسيا هذا الصيف، ويتوقع أن يكون ابن الرابعة والعشرين الحارس الأول أمام البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني.

كتب ابن الثالثة والثلاثين في صفحته على موقع انستغرام "هذا يوم صعب بالنسبة لي. جسديا، ورياضيا، أشعر بأني في حال جيدة، رغم معاناتي أحيانا من الألم لسوء الحظ".

تابع اللاعب الذي انضم إلى برشلونة عام 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ "بعد نقاشات مكثفة مع الفريق الطبي في برشلونة وخبراء خارجيين، فان أسرع وأفضل طريقة للتعافي تماما هي الخضوع لجراحة".

أضاف الحارس الدولي "بعد جراحتي الأخيرة في الظهر، عدت إلى الملعب بعد 66 يوما... هذه المرة، يعتقد الأطباء بأن فترة الغياب المناسبة ستكون ثلاثة أشهر، تفاديا لأي مخاطرة".

وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة كان ينوي بيع تير شتيغن هذا الصيف، كي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين غارسيا والمهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد.