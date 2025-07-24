فيرستابن عن رحيل هورنر: "ليس له أي تأثير على خططي المستقبلية"

الرياص - اسماء السيد - سبا فرانكورشان (بلجيكا) : أصرّ سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد في الأعوام الأربعة الماضية، أن الرحيل المفاجئ لمدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر لم يؤثر على خططه المستقبلية.

وأشار "ماد ماكس" الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى مرسيدس في الموسم المقبل انه يتوقع البقاء في صفوف الحظيرة النمسوية حتى انتهاء عقده في عام 2028.

أكد فيرستابن ابن الـ 27 عاما على هامش جائزة بلجيكا الكبرى التي تقام على "أرضه" حيث ولد، في حين أن والدته هي أيضا من أصول بلجيكية، ان اهتماماته الحالية تنصب فقط على زيادة سرعة وتطوير أداء سيارته.

وقال إن بقية الامور ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة له، مضيفا أن العلاقة المتوترة السابقة بين هورنر ووالده يوش فيرستابن، ليس لها أي تأثير على قراراته بشأن مستقبله.

وعندما سُئل ما إذا كان رحيل هورنر بعد 20 عاما قضاها في منصب مدير ريد بول بعد القرار الفجائي باقالته، قد زاد من احتمال أن يبقى مع الفريق العام المقبل، أضاف قائلا "لا، ليس كذلك. ليس تماما".

وأكد أن الخلاف العلني بين والده وهورنر لم يشكّل له أبدا اي مشكلة.

وتابع "بامكان الناس تكوين آراء مختلفة وأتوقع حصول ذلك، لانه اذا اتفق الجميع فهناك مشكلة".

وأردف "يجب أن تختلف الآراء. الآن، سنعمل في اتجاه مختلف وأنا متحمس لذلك ولا أعتقد ان الامر سيؤثر على قراراتي المستقبلية".

استطرد قائلا "الشيء الوحيد المهم هو أن نتمكن من تطوير السيارة وجعلها اسرع قدر الإمكان ونحاول أن نكون أكثر قدرة على المنافسة هذا العام، ولو قليلا، ولكن بالتأكيد مع التركيز على القوانين الجديدة العام المقبل".

رحّب فيرستابن في وقت سابق بوصول المدير الجديد الفرنسي لوران ميكييس بدلا من هورنر بعدما تمت ترقيته من الفريق الرديف ريسينغ بولز، معتبرا بوضوح أن ذلك قد يؤدي إلى تركيز أقوى على الجوانب التقنية والهندسية في الفريق.

وعن مستقبله، كان جواب فيرستابن غير مباشر "هناك أيضا احتمال ألا أستيقظ غدا، وبالتالي إلا اتمكن من القيادة..." و"الحياة متقلبة، وبشكل عام، أنا راض عن وضعي الحالي..."

وختم "كان الهدف عند توقيع عقدي أن أقود هنا حتى نهاية مسيرتي".

ويأمل فيرستابن في وضع حد للتكهنات عن طريق منح مديره الجديد ميكييس وفريقه دفعة ثقة إضافية على حلبته المفضلة سبا فرانكورشان البلجيكية هذا الاسبوع.