"كاستلو" يغيب عن تدريبات غزل المحلة لإتمام انتقاله إلى زد

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد فتحي "كاستلو" مدافع فريق غزل المحلة عن تدريبات الفريق، وذلك للخضوع إلى الكشف الطبي في نادى زد قبل إعلان إنضمامة الى الفريق بشكل رسمي.

وكان مسئولي نادى زد قد نجحوا في الحصول على توقيع أحمد فتحي "كاستلو" مدافع فريق غزل المحلة خلال الأيام الماضية والاتفاق مع مسئولي ناديه على جميع كافة الأمور المادية.

وخاض أحمد فتحي "كاستلو" صاحب الـ26 عاما 24 مباراة الموسم الماضي مع فريق غزل المحلة في بطولة الدورى الممتاز و3 مباريات في كأس مصر.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.