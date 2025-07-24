شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مران الأهلي قبل 24 ساعة من ودية البنزرتي فى معسكر تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فيديو يمثل أبرز لقطات من مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم، الخميس، بمدينة طبرقة التونسية قبل مباراة البنزرتي التونسي الودية غداً، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران ، وناقش المدير الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الخططية الخاصة ببرنامج الإعداد، وفي ضوء العمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.