شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على المنصورة 2-1 وديا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال على نظيره المنصورة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل، على استاد المحلة، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت المباراة اختبار عدد كبير من اللاعبين لرؤيتهم داخل أرض الملعب من قبل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة قبل التعاقد معهم، في ظل تدعيمات الفريق خلال المرحلة الحالية بأفضل العناصر.

وتمكن مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

ومن جانب آخر يترقب مسئولو نادى غزل المحلة الحصول على نسبة 20% من عائد بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى الأهلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وينص عقد بيع مصطفى العش من المحلة إلى زد على حصول الاول على نسبة إعادة بيع مقدرة بـ20% من قيمة الصفقة.



