شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفسخ عقد لاعبه الغاني مورو ساليفو بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق على فسخ عقد الغاني مورو ساليفو، بعد الأزمة التي حدثت بين الطرفين بسبب مستحقات اللاعب، وعقب موافقة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

واتفق ساليفو مع الاتحاد على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين مقابل الحصول على جزء من مستحقاته مع التنازل عن قيمة عقده في الموسم الجديد ، وأصبح ساليفو لاعبا حراً ومن حقه تقرير مصيره في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقدم الغانى مورو ساليفو شكوى ثانية ينذر فيها إدارة زعيم الثغر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، كما طالب بالحصول على قيمة عقده عن الموسم الجديد، وهو الموسم الأخير في عقده مع الفريق السكندري.

وطلب ساليفو في شكواه الحصول على مستحقاته المالية والبالغة 392 ألف دولار، عبارة عن 132 ألف دولار عن الموسم الماضي و160 ألف دولار عن الموسم المقبل، بخلاف التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وكان الغاني مورو ساليفو قد أمهل الاتحاد السكندري أسبوعا قبل تقديم شكواه الأولى إلى الفيفا لفسخ عقده مع النادي، في ظل عدم الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 132 ألف دولار عن الموسم الماضي.

ويتبقى موسم في عقد مورو ساليفو مع الاتحاد السكندري ويرغب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي من قبل نادي الاتحاد، وأمهل النادي أسبوع في إخطار رسمي، قبل التحرك لشكوى النادي في الفيفا والمطالبة بفسخ العقد من جانب واحد.

وكان مورو ساليفو قد عقد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي السابق واتفق مع على الحصول على 120 الف دولار من قيمة مستحقاته المتأخرة ويتم إيداعها في حسابه، ولكن بعد استقالة مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد تعطل الاتفاق مع اللاعب.