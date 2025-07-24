شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي ينضم للبنك الأهلي بعد انتهاء معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم مصطفى شلبي الوافد الجديد إلى نادي البنك الأهلي، قادما من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في تدريبات فريقه الجديد، عقب انتهاء معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية.

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، معسكره المقام حالياً بمدينة الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان فريق البنك الأهلي بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

صفقات البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

ودع مصطفى شلبى جماهير نادي الزمالك، بعد انتقاله رسميا إلى البنك الأهلى خلال الأيام الماضية، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع إنستجرام رسالة الى الجمهور جاء فيها:"الخير كل الخير لما أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم كان من الشرف لي ان يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك ولكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام، وكذلك هى سنة الحياة وسنة الله في خلقه، اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك لكنها نهاية مرحلة كروية فقط ومن غد سأعود مشجعا وداعما.. لمكان لمجرد ان ارتبطت به زادني كل خير.. حابب اشكر جميع مجالس الإدارة.. وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسئولى المهمات الذين تعاملت معهم.. إخوتي اللاعبين شكرا ليكم والله بحبكم هتوحشوني".

وتابع مصطفى شلبى "إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص كنتم وما زلتم اكبر داعم لذلك النادي العظيم تلك المرحلة تحتاج إليكم كما عودتونا ان تبقوا ورا كل اللاعبين.. صدقوني دعمكم بيفرق جدا.. كلهم بيحبو النادي وبيلعبو من كل قلبهم لرفع اسم النادي، شكرا إلى أعظم جماهير الكوكب بحبكم هتوحشوني اخوكم مصطفي شلبي".