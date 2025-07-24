شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشخيص إصابة صلاح مصدق و بنتايج في معسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف، ويخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية خفيفة، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعداداً للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تخفيف الحمل البدني خلال المران، في ظل استعداد الزمالك لمواجهة وادي دجلة ودياً غداً الجمعة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق الحالي..وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.