شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مشاركة عواد.. جلسة فيريرا مع اللاعبين وتخفيف الحمل البدني والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعداداً للموسم الجديد، وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح محمد عواد، راحة من تدريب الأمس، بعدما اشتكى الحارس من آلام في الظهر.

وعاد حارس المرمى للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على جاهزيته وتماثله للشفاء.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم ، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها في المران، استعداداً للقاء وادي دجلة الودي المقرر له غداً الجمعة.

وطالب يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد في التدريب، كما منح اللاعبين تعليمات خاصة قبل انطلاق المران.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة، خلال المران ، وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني خلال المران، في ظل استعداد الزمالك لمواجهة وادي دجلة ودياً غداً الجمعة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي.