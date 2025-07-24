أيزاك يفكر في الرحيل عن نيوكاسل (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : يفكر المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك بالرحيل عن نيوكاسل يونايتد بحسب تقارير صحافية، بعد تأكيد النادي الإنكليزي عدم ورود اسمه ضمن قائمته المشاركة في المباريات الودية الإعدادية للموسم في قارة آسيا.

وكتبت صحيفة "دايلي مايل" الخميس أن مسؤولي نيوكاسل "مدركون لرغبة أيزاك في درس خياراته هذا الصيف".

وكان النادي المملوك من السعودية كشف أن مهاجمه البالغ 25 عاما سيغيب عن جولته الآسيوية "بسبب إصابة بسيطة في الفخذ".

وبعد أن سجّل 23 هدفا في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، بات أيزاك من أبرز المهاجمين المرغوبين من الأندية الكبرى وارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول بطل الدوري.

وأضافت دايلي مايل أن ليفربول لا يزال مهتما بضم الدولي السويدي رغم توقيعه الأربعاء مع الفرنسي هوغو إيكيتيكيه مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني السابق.

وبوصول إيكيتيكيه مقابل 69 مليون جنيه استرليني (93 مليون دولار)، ارتفع حجم إنفاق النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية إلى 250 مليون جنيه.

ويبقى من عقد أيزاك مع نيوكاسل ثلاث سنوات، بعد أن انضم إلى صفوفه عام 2022 من ريال سوسييداد الإسباني.

غاب عن الخسارة الودية أمام سلتيك الاسكتلندي برباعية نظيفة الأربعاء. لكن مدرب نيوكاسل إيدي هاو عبّر آنذاك عن ثقته ببقاء أيزاك في ملعب سانت جيمس بارك، متوقعا حضوره في الجولة الآسيوية.