شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يشارك في معسكر حكام var بعد وصوله إلى القاهرة بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فور وصوله إلى القاهرة بساعات، شارك أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم فى فاعليات معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو.

ألقى أوسكار محاضرات نظرية للحكام صباح اليوم، مع إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو والمكلف من فيفا بالإشراف على المعسكر، حضر المحاضرات أيضاً أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

رويز وصل للقاهرة صباح اليوم

ووصل أوسكار رويز إلى القاهرة قبل ساعات، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الكروى المنقضى، وكان يتابع فاعليات المعسكر بصفة يومية عن طريق الزووم.

وشهدت الفترة الصباحية من المعسكر اليوم محاضرات نظرية شارك فيها أوسكار رويز وإيجور، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات عملية فى الملعب وسيارات الفار، حيث يقوم كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية تقام بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

ومن جانب آخر، اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتوزيع 1500 كرة قدم على أندية القسم الثاني (أ - ب) والقسم الثالث فى اطار دعم الاندية الشعبية بالمحافظات.

وسوف يتم التسليم من مقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 1 سبتمبر 2025 صرّح بذلك الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم

ووافق اتحاد الكرة على صرف 5 كرات لأندية القسم الثانى ( أ و ب )، والقسم الثالث بإجمالى 276 ناديا استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 وطالب اتحاد الكرة مندوبى الأندية والمناطق بالحضور لمقر الاتحاد واستلام الكرات، فى الفترة من 20 أغسطس حتى أول سبتمبر المقبلين.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.