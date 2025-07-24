شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. نور السيد يجدد تعاقدة مع الجونة لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة تجديد التعاقد مع نور السيد قائد الفريق لمدة موسم واحد فقط قبل إنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ، وكتبت الصفحة الرسمية للجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: القائد باقٍ ..نور السيد يجدد عقده ويواصل المشوار مع الجونة".

ويعد نور السيد من أكبر اللاعبين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بعمر الـ41 عام وسبق له اللاعب فى العديد من الأندية أبرزهم الزمالك والاتحاد السكندرى.

وكان مسئولى نادى الجونة استقروا على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.