شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم مصطفى محمد وأسامة فيصل وكوكا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو الأهلي باب التعاقد مع ثلاثة مهاجمين تم ترشيحهم مؤخراً للإنضمام للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وهم ، مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وأحمد حسن كوكا الذي إنتهى عقده مؤخراً مع نادي هانوفر الفرنسي.

ورغم أن المهاجمين الثلاثة دخلوا حسابات مسئولو الأهلي خلال الأيام الماضية لتعويض وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي كولومبوس الأمريكي إلا أن إدارة الأهلي تراجعت في النهاية عن ضم أياً من المهاجمين الثلاثة.

وحسم الأهلي موقفه من ضم أحداً من المهاجمين الثلاثة، وتراجع عن هذا الإقتراح لأسباب مختلفة، فقد استبعد مسئولو القلعة الحمراء ، فكرة ضم مصطفى محمد بسبب المطالب المالية العالية للنادي الفرنسي لبيع اللاعب بجانب رغبة الأخير في مواصلة تجربته الأوربية ، فيما ترجع الأهلي عن فكرة ضم أسامة فيصل بسبب مطالب نادي البنك الأهلي المُبالغ فيها حسب رؤية إدارة الأهلي حيث طلب مسئولو البنك 80 مليون جنيه للتنازل عن المهاجم الشاب.

أما أحمد حسن كوكا فقد تراجع الأهلي عن التعاقد معه لوجهة نظر فنية أكدها خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الذي قال أن طريقة لعب كوكا تتشابه مع طريقة لعب جراديشار ومحمد شريف ثنائي الفريق .