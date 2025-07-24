شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: التغيير الإيجابي يأتي عندما نُرتّب الأولويات ونتخذ القرارات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

نشر أمام عاشور لاعب الأهلي رسالة غامضة عبر حسابه على انستجرام قال فيها :"التغيير الإيجابي يأتي عندما نكون جاهزين لترتيب الأولويات وإتخاذ القرارات الصعبة".



إمام عاشور

على صعيد متصل، تضاءلت فرص إمام عاشور فى اللحاق بمعسكر منتخب مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والذى يشهد مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع طبيب الأهلى لمتابعة حال اللاعب بعد إجراء الجراحة بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامى في كأس العالم للأندية، وتبين أن فرص لحاق اللاعب بالمعسكر المقبل لا تتخطى نسبة الـ20% في ظل حاجته إلى فترة كافية للتأهيل قبل العودة للمباريات كما أن كسر الترقوة يحتاج لفترة طويلة للالتئام.

وحدد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، 5 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد المباراة.

من ناحية أخرى،أنهى مسئولو الأهلي بشكل رسمي إجراءات إعارة أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للشباب إلى نادي زد لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأسود في الموسم الجديد.

ووقع كباكا عقود الإعارة إلى زد، بعد الحصول على موافقة الأهلي، والاتفاق على كل تفاصيل الإعارة التي تستمر لمدة موسم، بعدها يعود إلى النادي الأهلي في الموسم بعد القادم 2026 / 2027.