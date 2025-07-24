الامارات | نادي دبي للشطرنج يحتفل باليوم العالمي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج والذي يصادف 20 يوليو من كل عام، واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف للصغار دون 14 سنة ولفئة العموم. بالإضافة إلى أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق بالإضافة لمتحف مصغر للشطرنج ومسابقات في المعلومات العامة في الشطرنج.

وفي بطولة الشطرنج الخاطف لفئة العموم تساوى في المركز الأول 3 لاعبين برصيد 8 نقاط، ورجحت حسابات كسر التعادل الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أصغر غوليزاده ليفوز بالمركز الأول، ويحل الأستاذ الدولي الفلبيني جويل بيمينتيل ثانياً والناشئ الهندي محمد شايان (10 سنوات) ثالثاً بأداء قوي وزيادة 96 نقطة تصنيفية. وحل في المركز الرابع شارون رافائيل من زامبيا، وحل الأستاذ الإيراني بوريا دريني خامساً.

وفي الجوائز الخاصة فاز لاعبنا محمد موسى بجائزة أفضل لاعب مخضرم فوق 50 سنة، وفاز الهندي محمد سيفان بجائزة أفضل لاعب تحت 15 سنة، وفازت الأوزبكية شاهنوزا سابيروفا بجائزة أفضل لاعبة، والهندي رانا فيفان بجائزة أفضل لاعب دون تصنيف 2000 نقطة. شارك في البطولة 115 لاعب ولاعبة من 19 دولة منهم 11 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

وفي بطولة الأطفال دون 14 سنة والتي شارك فيها 126 لاعباً من 12 دولة، تمكن السوري ميار محفوظ من الفوز بالمركز الأول برصيد 8 نقاط متفوقاً بكسر التعادل على الهندي محمد شايان، وحل في المركز الثالث الهندي ساريش شيتي. وحل الهندي محمد سيفان رابعاً والإيرانية أسينا غوليزاده في المركز الخامس.

من جانبه وجه المنظم والحكم الدولي سعيد يوسف شكري، الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة، التهنئة لمجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم، كما أكد حرص النادي على المشاركة سنوياً في هذا الحدث المميز والذي يشهد مشاركة واسعة من لاعبي الشطرنج من مختلف الفئات العمرية، مؤكدا الدور الكبير للعبة في تطوير الجوانب التعليمية والذهنية والنفسية.

كما أشاد بكفاءة فريق العمل من الكوادر الوطنية الشابة الذين أداروا المنافسات بكفاءة واقتدار وهم الحكم الدولي ماجد العبدولي والحكم الدولي سلمان الطاهر والحكام المحليين حمد الشيزاوي وسلطان محمد فريد وحامد أحمد وعلى عبدالعزيز ونور البستكي. كما توجه بالشكر لجميع اللاعبين المشاركين وأولياء أمورهم على مساهمتهم في إنجاح الحدث.