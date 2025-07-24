شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب وعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

وطالبهم رئيس النادى ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التى كانت قريبة جدا فى الموسم الماضى.

أشرف نصار

وأكد نصار على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات، وفى ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى البنك الأهلى.

وكان فريق البنك الأهلى قد بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.



البنك الأهلى

صفقات البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادى البنك الأهلى تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبى قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسرى وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقى لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.



الجهاز الفنى للبنك

ووضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

وخسر البنك الأهلى بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكى، فى المباراة الودية التى أقيمت بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



لاعبو البنك

واستقر الجهاز الفنى للبنك الأهلى على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.



مدربو البنك

وكان البنك الأهلى قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد، بعدما فاز ودياً على نجمة سيناء بسداسية استعدادا للموسم الجديد، أحرزها محمد بن شرقى "هدفين" أسامة فيصل، أحمد أمين قفة، حسن أحمد، مصطفى عبد الرحيم، وكان البنك الأهلى خاض مواجهة ودية أخرى تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية، وجاءت أهداف البنك الأهلى عن طريق أحمد النادرى، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم، أسامة فيصل "هدف ذاتى".