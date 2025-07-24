الارشيف / اخبار الرياضه

جراحة ناجحة لـ حسين لبيب ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين

0 نشر
0 تبليغ

جراحة ناجحة لـ حسين لبيب ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لـ حسين لبيب ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب _ حسام الحاج

الخميس، 24 يوليو 2025 05:44 م

أجرى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة، وتكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله.

 

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لـ حسين لبيب بعد العملية الجراحية التى خضع لها اليوم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements