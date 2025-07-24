شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لـ حسين لبيب ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

أجرى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة، وتكللت العملية بالنجاح ونصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله.

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لـ حسين لبيب بعد العملية الجراحية التى خضع لها اليوم.