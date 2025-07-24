شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس ضم المغربي أيمن ترازي تحسبًا لتعثر صفقة أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع المغربي أيمن ترازي، الظهير الأيمن لفريق حسنية أغادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد.

ويُعد ترازي من اللاعبين الواعدين، حيث أنه من مواليد 2005 ويُصنّف ضمن فئة اللاعبين تحت السن، وهو ما يمنح الزمالك مرونة في قيده بالقائمة دون التأثير على الأماكن المحددة للفريق الأول.

وجاء عرض اللاعب على إدارة الزمالك في ظل تعثر المفاوضات مع المصري بشأن ضم أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدي بسبب المغالاة المالية من ناديه، مما دفع إدارة القلعة البيضاء لبحث بدائل مُحتملة.

ومن المنتظر أن يحسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، موقفه النهائي من التعاقد مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه من عدمه.