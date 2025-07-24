شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ودجلة فى معسكر العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره وادى دجلة في المباراة الودية الأخيرة التى يخوضها الفريق الأبيض خلال معسكر العاصمة الإدارية، والذى شهد خوض وديتين حتى الآن أمام كل من رع والشمس.

موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة

من المقرر أن يلتقى الزمالك في الودية المقبلة مع وادى دجلة، والمقرر لها السادسة من مساء غد الجمعة، في ثالث الوديات التي يخوها الفريق بعد أن التقى مع كل من رع والشمس.

وديات الزمالك فى معسكر العاصمة

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

وواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء الاثنين الماضى، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

الزمالك يتدرب على فترتين

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد، يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق.



