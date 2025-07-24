شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يعير كباكا إلى زد لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي بشكل رسمي إجراءات إعارة أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للشباب إلى نادي زد لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأسود في الموسم الجديد.

ووقع كباكا عقود الإعارة إلى زد، بعد الحصول على موافقة الأهلي، والاتفاق على كل تفاصيل الإعارة التي تستمر لمدة موسم، بعدها يعود إلى النادي الأهلي في الموسم بعد القادم 2026 / 2027.

ويسافر كباكا إلى الإسكندرية مساء اليوم، للالتحاق بمعسكر زد ثم ينتظم في تدريبات فريقه استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وخرج كباكا من حسابات خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بسبب التكدس في مركز وسط الأهلي مع وجود كلا من مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج وأفشة وأحمد رضا.

في شأن جديد، يعلن مسئولو النادي الأهلي رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادى كولومبوس كرو الأمريكى خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات بيع اللاعب إلى النادي الأمريكي والتوصل لاتفاق مالي يرضي كل الأطراف.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار، إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.