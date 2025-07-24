شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم معسكر الإسكندرية الإثنين استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، معسكره المقام حالياً بمدينة الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان فريق البنك الأهلي بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

صفقات البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

وخسر البنك الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، في المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للبنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد، بعدما فاز ودياً على نجمة سيناء بسداسية إستعدادا للموسم الجديد، أحرزهامحمد بن شرقي "هدفين" أسامة فيصل، احمد آمين قفة، حسن احمد، مصطفى عبد الرحيم، وكان البنك الأهلي خاض مواجهة ودية أخرى تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية، وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل "هدف ذاتى".