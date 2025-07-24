شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر نيدفيد بعد الرحيل: رحلة كبيرة من العطاء والإخلاص والالتزام والان مع تفاصيل الخبر

وجه النادي الأهلي الشكر إلى كريم نيدفيد لاعب الفريق السابق الذي رحل منذ أيام إلى نادي سيراميكا بعد توجيه الشكر له من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الماضي ، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة لـ كريم نيدفيد ، بتعليق : رحلة كبيرة من العطاء والإخلاص والإلتزام.. شكرًا كريم نيدفيد



كريم نيدفيد

من جانبه، أبدى كريم نيدفيد سعادته بالانضمام إلى صفوف نادى سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن المفاوضات بين الناديين لم تستغرق وقتًا طويلًا، بفضل معرفة المدير الفنى على ماهر به وثقته فى إمكانياته.

وقال نيدفيد فى تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي محمد عراقي: "الحمد لله على الانضمام لمنظومة محترمة ومهمة، المفاوضات لم تأخذ وقتًا، خاصة أن كابتن علي ماهر يعرفني جيدًا، وسبق وأن لعبت معه فترات طويلة، ويعرف إمكانياتي ودوري داخل الملعب".

وأضاف: "الإصابة عطلتني في فترة من الفترات، لكن هذا نصيبي وقدري، والحمد لله عدت من جديد، والأهم أنني راضٍ وأمتلك الدافع للعودة بقوة".

وأكد نيدفيد أن علاقته القوية بالمدير الفني علي ماهر على المستوى الإنساني تمنحه راحة كبيرة داخل الملعب، قائلًا: "العلاقة الجيدة بين اللاعب والمدير الفني دائمًا ما تمنح اللاعب دفعة قوية، وهذا ما أشعر به مع الكابتن علي ماهر".

وتحدث نيدفيد عن فترته مع الأهلي، قائلًا: "كنت أظهر بشكل جيد في بعض الأوقات، لكن في النهاية هناك آراء فنية، والمنافسة داخل الأهلي صعبة جدًا، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزي، وكان من الطبيعي أن تحدث بعض التغييرات حسب وجهة نظر الجهاز الفني".

وعن مركزه المفضل داخل الملعب، قال: "أفضل اللعب في مركز 8، لكن في آخر موسمين كنت أشارك في مركز 6 مع كولر، وكنت أحاول تنفيذ التعليمات قدر الإمكان رغم أنه ليس مركزي الأساسي".

وحول توقعاته بشأن عودة تريزيجيه للأهلي، قال: "كنت أتوقع عودته بكل تأكيد لأنه ابن النادي، لكنه فاجأني بالعودة في هذا التوقيت، كنت أتوقع أن يعود بعد عامين وليس الآن".

أما عن احتمالية انضمام زيزو للأهلي، فأوضح: "في كرة القدم الآن لا يوجد شيء مستبعد، كل شيء أصبح واردًا في ظل تطور الاحتراف داخل الكرة المصرية".

واختتم نيدفيد تصريحاته قائلًا: "اللعب في الدوري المصري هو البوابة الأساسية للانضمام للمنتخب الوطني، وهذه خطوة أسعى إليها دائمًا، وأشكر جمهور الأهلي الذي دعمني في أوقات كثيرة، سواء خلال فترة الإصابات أو قبلها، ولا يمكنني إلا أن أوجه لهم كل الشكر على دعمهم المتواصل لي وللنادي".