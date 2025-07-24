شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس باهي.. شاهد مران الأهلي الأخير قبل مواجهة البنزرتي الودية والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم الخميس، قبل مواجهة البنزرتي التونسي ودياً غدا الجمعة في ختام معسكره المغلق بدولة تونس.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا من مران الفريق في مدينة طبرقة وعلق: "الطقس باهي".

ويستعد فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، لخوض مباراة ودية جديدة خلال معسكر تونس التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026، ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي في السابعة والنصف مساء غداً الجمعة 25 يوليو.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

وكان فريق الأهلى حقق الفوز على نظيره الملعب التونسى 4-1 فى المباراة الودية التى جمعتهما الإثنين الماضى، وأحرز الأهداف كل من محمد شريف هدفين، والمغربى أشرف بن شرقى ومحمد عبد الله.

قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.



