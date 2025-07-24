شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع يستعد لمغادرة معسكر البنك الأهلى لإعلان انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينضم أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى إلى صفوف الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اتمام انتقاله إلى الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية.

وكان انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك قد تأجل لحين حسم صفقة مصطفى شلبي، والتي أعلن البنك الأهلى عنها رسميا.

احمد ربيع ينضم لمعسكر الزمالك

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة التحاق أحمد ربيع بمعسكر الزمالك والانخراط في تدريبات الفريق بقيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

وودع الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، تمهيداً لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفريق المقام حالياً بالإٍسكندرية استعداداً للموسم الجديد.

البنك الأهلى يودع أحمد ربيع

ونشر حساب البنك الأهلي صورة اللاعب وعلق: "بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته القادمة مع نادي الزمالك".

وقع مصطفى شلبي لاعب وسط نادي الزمالك على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وذلك في حضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

واتفق مصطفى شلبي على جدولة مستحقاته مع الزمالك، بعد توصله إلى اتفاق مع البنك الأهلي للانتقال إليه، ضمن صفقة انضمام أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى الزمالك.

وحرص مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على وداع جمهور النادى، بعد انتقاله رسميا إلى البنك الأهلى خلال الأيام الماضية.

ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع إنستجرام رسالة الى الجمهور جاء فيها: "الخير كل الخير لما أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم كان من الشرف لي ان يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك ولكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام، وكذلك هى سنة الحياة وسنة الله في خلقه، اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك لكنها نهاية مرحلة كروية فقط ومن غد سأعود مشجعا وداعما.. لمكان لمجرد ان ارتبطت به زادني كل خير.. حابب اشكر جميع مجالس الإدارة.. وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسئولى المهمات الذين تعاملت معهم.. إخوتي اللاعبين شكرا ليكم والله بحبكم هتوحشوني".

